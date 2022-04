Seniorentreffen der Bürgerschützen-Gesellschaft Lehrte 04.05.2022

Der Seniorenclub der Bürgerschützen-Gesellschaft Lehrte

trifft sich nächstes Mal am

Mittwoch, den 04. Mai 2022 um 12:00 Uhr bei Hella und Wilhelm Finkhausen in der Mittagszeit zum Suppenschmaus und anschließend Kaffee und Kuchen in eigener Regie zubereitet.

Daher wird um eine kurze Rückantwort unter 05132-5999119

gebeten.

Hierzu freuen wir uns, viele Bürgerschützinnen und Bürgerschützen des Seniorenclub begrüßen zu können.

Viel Spaß und bleibt bitte lange gesund.

