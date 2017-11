Ricklinger und Bothfelder Volkslauf - Mandy Krause vom Post SV Lehrte jeweils auf dem Podest

Mandy Krause vom Post SV Lehrte war auf beiden Veranstaltungen am Start über die 10 km Distanz. Wie es im Herbst so ist, kann, durch das Wetter bedingt, die Strecke schon einmal völlig aufgeweicht sein. So war es das dann auch nach ergiebigem Regen in Bothfeld schon eine Schlammschlacht auf den 4 Runden durch den Wald.Trotzdem war es für Mandy ein erfolgreicher Tag auf dieser Strecke. Nach 41:44 Min war sie zurück im Stadion um zur Siergerehrung dann auf den Platz 1 des Podestes zu steigen.Eine Woche zuvor war sie in Ricklingen am Start. Auch das war ein erfolgreicher Tag. Hier errang sie den 2. Platz im Frauenfeld und für sich persönlich lief sie hier ihre Jahresbestzeit über 10 km von 40:37 Min.