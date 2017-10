Die heiße Phase hat begonnen ! Am Wochenende richtet die Landesgruppe Niedersachsen vom Schäferhundeverein in der OG-Lehrte/Hann.e.V. am Hohnhorstweg 24 in 31275 Lehrte die 3.Rettungshunde Landesmeisterschaft aus. Mit 27 Teilnehmern aus ganz Deutschland eine der größten Landesmeisterschaften für sportliche Rettungshunde. Geführt wird in der Fährte, Fläche und in den Trümmern bis in die höchsten Stufen. Auch die Lehrter Rettungshunde (LRH) sind mit dabei und somit ist Spannung und staunen garantiert. Man muss es mal gesehen haben zu welchen Höchstleistungen unsere Hunde im Stande sind. Langjähriges Training und Erfahrung haben die sportlich geführten LRH zu einem Schwerpunkt in Niedersachsen gemacht. Komm vorbei und überzeuge Dich ! Jeder Gast oder Besucher ist uns recht herzlich willkommen. Für das leibliche Wohl zu Vereinspreisen ist gesorgt. Also, wir freuen uns auf Dich !