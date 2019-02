Rekordbeteiligung bei erster Kupprüfung 2019 des TDC Mu-Do-Kwan Lehrte e.V.

Die erste Kup-Prüfung 2019 des TDC Mu-Do-Kwan Lehrte e.V. fand bei den Athleten des Vereins großen Anklang und wurde ein voller Erfolg. Insgesamt konnten 35 neue Gürtelgrade verliehen werden.



Am Sonntag, 03.02.2019 fand in der Sporthalle des Vereins die erste vereinseigene Kup-Prüfung dieses Jahres statt. Insgesamt 35 Prüflinge aus allen Altersklassen gaben in den Disziplinen Grundtechniken, Poomsae (Formenlauf), Einschrittkampf, Selbstverteidigung, Freikampf und Theorie ihr Bestes und konnten so eine neue Gurtstufe erreichen. Die Prüfung fand unter der Aufsicht des DTU-Prüfer Phoung Do Duc statt. Er zeigte sich als sehr zufrieden mit den Leistungen der Teilnehmer und lobte die Arbeit der Trainerinnen und Trainer.Die Prüflinge mit ihren neuen Kup-Graden: Io Cornelia Ebel (9. Kup), Leonid Bröse (9. Kup), Niklas Zimmermann (9. Kup), Lucia Knitter (9. Kup), Mia Marleen Kownatzki (9. Kup), Julian Zimmermann (9. Kup), Charlotte Grosser (8. Kup), Anna Grosser (8. Kup), Elijah Sharma (8. Kup), Sarah Adam (8. Kup), Mareike Bode-Meyer (8. Kup), Sarah-Isabel Wanke (8. Kup), Elisa Kutschki (8. Kup), Inga Hippler (8. Kup), Melanie Rudolph (7. Kup), Kurosch Yousefikejani (7. Kup), Sebastian Kutschki (7. Kup), Luis Güttler (7. Kup), Cassandra Rohloff (5. Kup), Anna Gericke (5. Kup), Erencan Kilinc (5. Kup), Daniel Lechner (5. Kup), Manuel Bröse (5. Kup), Jonas Knipp (5. Kup), Leonie Hilpert (5. Kup), Elisha Saß (5. Kup), Shahin Saß (5. Kup), Frederik Birke (5. Kup), Fin Güttler (4. Kup), Vladislav Tur (4. Kup), Kayenne Hau (3. Kup), Nils Domenik Zock (3. Kup), Andreas Röpcke (2. Kup), Mika Schwerdt (1. Kup), Arvid Wode (1. Kup).