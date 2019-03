PSV Rot-Gold Lehrte: Reinhard Fuhrberg und Knut Barnstorf beim Regensteinlauf

Die Strecke ist sehr wellig und mit klasse Trails geziert. Der wurzelgespickte Kurs verläuft direkt durch den ehemaligen Hof der alten Burgruinen. Unendliche Kiefernwälder prägen den weiteren Verlauf der wunderschönen aber auch sehr technischen Strecke. Natur pur auf 13,9 Kilometer.Bei Temperaturen um 7 Grad konnten es beide schön laufen lassen, wobei Knut sich wie immer vom ökonomischen Laufstils unseres „Uhrwerks“ Reinhard etwas abschaute, um nicht zu schnell anzugehen. Dicht beieinander kamen beide hochzufrieden ins Ziel. Reinhard erreicht das Ziel in 1:18:23 mit Platz 4 in M65 und Knut mit 1:17:50 mit Platz 16 in M50.