PSV Rot-Gold Lehrte: Neue Abteilung - Laufend gesund

Wir bauen gemeinsam Stress ab und wirken den Zivilisationskrankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes und Depressionen entgegen. Körper und Seele werden gemeinsam angesprochen. Die allgemeine Ausdauer, die wir auch im Alltag brauchen für z.B. Treppensteigen, bauen wir behutsam auf. Alles findet draußen statt, denn Laufen in der Natur ist ein sinnliches Erlebnis.Wir geben Teilnehmern Trainingspläne und Handouts zu speziellen Trainingsstunden mit, um alleine weiter üben zu können. Das Angebot richtet sich an Mitglieder, die ins Laufen einsteigen wollen. Es können aber auch Wiedereinsteiger angesprochen sein, die verletzt oder krank waren. Gehpausen sind integriert. Das ist noch nicht alles.Wir bieten auch eine zweite Gruppe für Mitglieder, die bereits 30 Minuten am Stück laufen können, die aber bewusst gesundheitsorientiert trainieren wollen. Der Fokus geht weg vom Leistungsdenken hin zu Achtsamkeit und Laufen in der Natur.Gemeinsamkeit, alternative Sporttage mit z.B. Radfahren/Orientierungsläufen, Sport mit anschließendem Genuss, usw. werden das Programm abrunden.Mein Name ist Knut Barnstorf. Ich bin Mitglied der Laufgruppe des Post SV RG Lehrte und seit 2019 auch Trainer der Abteilung. Das Training habe ich zum 01.03.2021 wieder an unsere ehemalige Trainerin der Laufgruppe Mandy Krause übergeben, um mich voll auf die neue Abteilung konzentrieren zu können.Als Angebot von mir: Ein 1:1 Training, je ein(e) Sportler(in) und ein Trainer, zeitlich nach Absprache, es kann vormittags, nachmittags, abends sein. Coronaregeln sind einzuhalten.- montags: Gruppe 1, Erwachsene, kein zu großes Übergewicht, bis max. BMI=30. Hier sind noch Wechsel im Gehen und Laufen enthalten. Absolutes Einsteigerniveau mit Aufwärmung, Kräftigung, gehen/laufen, Dehnprogramm.Wo: Eingangstor des Stadion Am Pfingstanger – 18:30 – 19:30 Uhr- mittwochs: Gruppe 2, fortgeschrittene, erwachsene Einsteiger, die bereits 30 min. am Stück laufen können. Dauer 45-60 Min. Gruppestärke max. 10 Personen.Wo: Eingangstor des Stadion Am Pfingstanger – 18:30 – 19:30 UhrTermin erforderlich: 0151 700 627 57 oder laufendgesund@psvlehrte.de