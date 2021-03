PSV Rot Gold Lehrte mit neuer Abteilung

Der PSV bietet zusätzlich zum leistungsorientierten Laufen ein präventives Laufen an. Im Vordergrund steht gesunde Bewegung für Einsteiger und Wiedereinsteiger.Stress wird gemeinsam abgebaut und es wird den Zivilisationskrankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes und Depressionen entgegen gewirkt. Körper und Seele werden gemeinsam angesprochen.Die allgemeine Ausdauer, die man auch im Alltag braucht für z.B. Treppensteigen, wird behutsam aufgebaut. Alles findet draußen statt. Laufen wird durch die Strecken im Grünen wieder zum sinnlichen Erlebnis.Die Teilnehmer bekommen Trainingspläne und Handouts zu speziellen Trainingsstunden mit nach Hause, um alleine weiter üben zu können. Das Angebot richtet sich an Mitglieder, die ins Laufen einsteigen wollen. Es können aber auch Wiedereinsteiger angesprochen sein, die verletzt oder krank waren. Gehpausen sind integriert.Das ist noch nicht alles. Es gibt auch eine zweite Gruppe für Mitglieder, die bereits 30 Minuten am Stück laufen können, die aber bewusst gesundheitsorientiert trainieren wollen. Der Fokus geht weg vom Leistungsdenken hin zu Achtsamkeit und Laufen in der Natur.Gemeinsamkeit, alternative Sporttage mit z.B. Radfahren/Orientierungsläufen, Sport mit anschließendem Genuss, usw. werden das Programm abrunden.Eine weitere Planung geht dahin, ggf. ähnlich einer Running Crew mit Spass immer verschiedene Strecken abzulaufen. Das Tempo richtig sich nach der/dem Langsamsten. Unter "Cool Running" soll das ganze ein festes Motto bekommen. Die Gruppenstärke wird maximal 10 Personen betragen. Momentan wird wegen der Bedingungen ein 1:1 Training kostenlos angeboten.Eine Anmeldung für das jetzt noch stattfindende 1:1 Individualtraining per Telefon oder email ist erforderlich. Weiterführende Informationen finden Sie hier: