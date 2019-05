Mandy Krause absolvierte die 10km in 46:51min als 2. in der W30 Klasse und als gesamt 35. Sie kam bei den Frauen als 3. auf das Siegerpodest.Harald Eichler lief die 10 km in 57:52min und kam als 12. in M45 und Gesamt 98 ins Ziel. Knut Barnstorf benötigte für die Strecke 49:23min und wurde so 9. in M50 und Gesamt 50.Dirk Müller lief die 5km Strecke in 28:07min als 6. in der M45 Klasse.So waren die Beine warm für den nächsten Tag, da sollte der Hämelerwald-Lauf folgen.