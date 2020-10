PSV Rot-Gold Lehrte läuft den virtuellen Lehrter City Lauf

Dann stand beim Laufpass der Region der virtuelle Lehrter Citylauf an. Dieser Lauf konnte in der Zeit vom 12.10.20 bis zum 17.10.20 virtuell und individuell auf der original Strecke oder auf frei gewählten Strecke durchgeführt werden. Die Teilnahme wird nach dem Lauf per Mail mit Bild und Zeit an den Ausrichter gemeldet.Als Laufgruppe aus Lehrte stand natürlich fest an diesem Lauf am Heimatort teilzunehmen.Dirk Deseke rief dazu auf, Mandy Krause übernahm die Organisation vor Ort.An den zwei Trainingstagen der Laufgruppe des PSV Rot-Gold Lehrte organisierte Mandy den virtuellen Lauf innerhalb des Trainings als realen Lauf innerhalb der Gruppe. Natürlich immer unter Einhaltung der Corona Vorgaben für Vereine. Am Dienstag liefen die Läufer 4 km im Stadion, am Donnerstag liefen die Läufer 10 km auf der original Strecke durch die Stadt. So ein Lauf unterscheidet sich natürlich von einem echten Wettkampf, hier muß man sich schon stark selber motivieren um eine gute Zeit zu laufen. Im Wettkampf ist das einfacher: Deshalb stand Mitmachen und das Gemeinschaftsgefühl im Mittelpunkt.Am Dienstag waren für die 4 km 7 Läufer im Stadion und 2 Läufer virtuell in der Pfalz unterwegs. Mandy Krause, Petra Emmermann, Knut Barnstorf, Wolfgang Häusler, Anastasia Welz, Petra Gugat und Annegret Häusler liefen im Stadion. Andrea und Dirk Deseke liefen ihre Strecke in der Pfalz. Mandy spendierte im Stadion nach dem Lauf ein Gläschen Sekt, ich denke, in der Pfalz gab es einen Wein. Mandy lief die 4 km in 17:52 Min, Petra in 20:38, Knut in 22:19, Wolfgang in guter 23:20. Es folgten Anastasia und Petra in 24:14 Min und Annegret in 25:19 Min. Andrea und Dirk liefen in den Weinbergen zusammen die Strecke in 26:06 Min. Das war ein tolle gemeinschaftliche Aktion mit Fokus auf mitmachen.Am Donnerstag war die 1o km Strecke angesagt. In Lehrte liefen Mandy und Wolfgang auf der original Strecke des City Laufes die 10 km. Die ersten Runden waren Birgit Walter und Annegret Häusler mit auf der Strecke. Nach dem Lauf gab es im Vereinsheim Schnitten und Suppe. Renate Anton und Jochen Zittier liefen die 10 km separt in Lehrte, ebenso Birte Eichler. In Braunschweig waren für den virtuellen Lauf Claudia und Kai Philipp unterwegs. Dirk Deseke ging am Chiemsee noch einmal für die 10 km auf die Strecke.Dirk lief hervorragende 49:42 Min im Kampf gegen den Schweinhund und die Uhr. Renate und Jochen liefen gemeinsam 55:16 Min.Claudia ließ sich von ihrem Mann Kai ziehen, beide waren nach 58:00 Min in ihrem Ziel in Braunschweig. Birte und Wolfgang waren in Lehrte unterwegs, Birte in 1:06 Std und Wolfgang beim Abendlauf in 1:09 Std.Alle Läufer hatten bei der Aktion viel Spaß und das stand im Vordergrund, vor den Laufzeiten.