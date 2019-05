PSV Rot-Gold Lehrte: Läufer und Läuferinnen aus Lehrte beim Hämelerwald Lauf

Alle nahmen sich die 10km vor. Die Strecke führt am Badesee vorbei und zieht sich dann fast komplett durch den Wald. 2 Runden sind dort auf Forstwegen zu laufen. Eigene Teammitglieder kommen einem durch die Streckenführung immer wieder entgegen. Die Bedingungen waren für alle Läufer ideal. Insgesamt glänzt die Veranstaltung immer wieder mit einer tollen Organisation, die für die überschaubare Grösse des Starterfeldes in der Region seines gleichen sucht.Alle PSVler kamen gut durch, auch die, die den Wettkampf vom Vortag noch in den Beinen hatten, waren zufrieden.Die Ergebnisse im Einzelnen:Mandy Krause in 46.09min, Platz 5 Frauen, 2. in W30Renate Anton 56,44min, Platz 20 Frauen, 2. in W65Anastasia Welz in 56,44min, Platz 21 Frauen, 3. in W40.Die Männer erreichten folgende Ergebnisse:Jochen Zitier in hervorragenden 41.29min, 13. der Männer, 3. in M50Knut Barnstorf in 47,24min, 33.Mann, 10.in M50Harald Eichler in 55.57min, 64.Mann, 10. in M45