PSV Rot-Gold Lehrte: Läufer in Braunschweig, Wunstorf, Laatzen und Rethmar erfolgreich

Braunschweiger Nachtlauf

Kai Philipp ging in Braunschweig zum Nachtlauf über die 9,6 km an den Start. Hier mussten 3 Runden durch die Braunschweiger Innenstadt gelaufen werden. Gut 13.000 Läufer treffen sich bei dieser Veranstaltung, davon waren gut 1.800 zusammen mit Kai auf der Strecke.Kai kam davon als 319. ins Ziel. In seiner Altersklasse M50 belegte er mit der Zeit von 48:45 Min den 58. Platz.

Laazen Leinelauf

Am gleichen Tag gingen Mandy Krause und Dirk Müller beim Leinelauf an den Start. Dirk lief 6,5 km und Mandy die 10 km Strecke. Sowohl über 6,5 km als auch über die 10 km waren mehr als 200 Teilnehmer am Start, also ein starkes Feld mit viel Konkurrenz. Dirk sowie auch Mandy hatten jeweils eine Runde entlang der Leine zu laufen. Dirk kam nach 35:40 Min zurück ins Ziel. Er wurde mit seiner Zeit 77. im Feld und 15. seiner AK M45.Mandy lief mit 43:41 Min fast schon wieder Zeiten wie vor der Geburt ihres Sohnes. Sie kam als 2. Frau ins Ziel und somit auf das Podest. In ihrer AK W30 belegte sie den 1. Platz.



Wunstorf Mitsommer Lauf

Dirk Müller und sein Sohn Jannik Kieselbach gingen hier an den 5 km Start und Mandy Krause ging auf die 10 km Strecke.Jannik lies seinen Papa hinter sich und kam als 47. und als 4. seiner Klasse MJ12 nach 24:57 Min ins Ziel. Seinen Vater Dirk begrüßte er dann als den 67. der ins Ziel kam und in seiner Klasse M45 den 9. Platz mit 27:18 Min belegte. Zuvor hatte Mandy schon ihren Lauf über 10 km sehr erfolgreich absolviert. Sie war als 2. Frau zurück im Barne Stadion und wurde damit in der Klasse W30 mit 45:28 Min. die Erste.

Rethmar Kanallauf

Renate Anton, Birte Eichler, Jochen Zittier und Harald Eichler waren dann am Sonntag auf der 10 km km Strecke in Rethmar unterwegs. Für Birte Eichler war es der erste Wettkampf mit der Laufgruppe des PSV Rot-Gold Lehrte.Jochen war von den PSV Läufern als Erster zurück im Zielbereich. In der Männerwertung belegte er den undankbaren, aber guten, 4. Platz. Seine Zeit von 43:40 Min reichte aber dann zum 1. Platz in seiner AK M50. Renate kam als Erste der Frauen vom PSV ins Ziel. Sie konnte sich über den 2. Platz der W65 freuen sowie mit der Zeit von 53:54 Min zufrieden sein. Auch Birte konnte als 10. Frau sich über den 2. Platz der W45 freuen, den erreichte sie mit der Zeit von1:05:32 Std. Vor ihr war aber schon Harald als 30. Mann und 7. der M45 in 1:01:01 Std. ins Ziel gelaufen.