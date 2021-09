PSV Rot-Gold beim Schapener Volkslauf

Der Lauf, der jetzt schon zum 47. mal ausgetragen wurde, gilt aber immer noch als ein Geheimtipp. So sahen es auch Läufer des PSV die dort noch nicht am Start waren.Für Kai Philipp ist es fast eine Hausstrecke und er hatte die anderen Läufer des PSV Rot-Gold zur Teilnahme animiert. So wurde dann auch einstimmig festgestellt, das die Veranstaltung und die schöne Strecke den Start wert waren.Kai Philipp, der noch im Marathon Training ist, meldete für den Halbmarathon, ebenso Mandy Krause. Harald Eichler wagte sich an die 10 km und Knut Barnstorf nahm sich der 6,1 km an.Nach dem Lauf waren alle hochzufrieden, zu einem wegen der schönen Strecke, aber auch wegen der eigenen Ergebnisse. So kam Mandy als 2. Frau auf das Siegerpodest und Kai wurde 2. in seiner Altersklasse. Und war Harald sogar froh, dass er die 10 km statt nur der 6 km gelaufen war.HMMandy 1:40:12 Std. 1. Platz AK, 2. Platz FrauenKai 1:54:56 Std 2. Platz AK, 34. Platz Männer10,5 kmHarald 1:12:08, 19. Platz AK, 74. Platz Männer6,1 kmKnut 29:03 Min, 4. Platz AK, 20. Platz Männer