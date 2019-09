Premierentor reicht nicht

Erwähnenswert bleibt der letzte Auswärtsauftritt der Saison dennoch in zweifacher Hnsicht: Zunm einen waren Lehrter erstmals im Freibad Stolzenau zu Gast, in dem dem Nienburger SC mangels einer Spielstätte in der Kreisstadt seine Heimpartien austrägt und dort mit angenehmen 28 Grad Wassertemperatur aufwarten kann. Zum anderen kam Nachwuchsakteur Moritz König zu seinem ersten Punktspieltreffer: Der 15-Jährige gehört der Jugendmannschaft des Lehrter SV an, die in der kommenden Saison ihre ersten Punktspiele bestreiten soll.Das leztzte Saisonspiel wird erst am 1. Oktober zur Austragung gelangen: Dann empfängt die LSV-Reserve im heimischen Hallenbad am Hohenhorstweg in einer Nachholpartie den Tabellenzweiten 1. WV Wunstof II. Hier hätte der Altkreisvertreter einen weiteren Matchball um den weiterhin möglichen vierten Platz in der Abschlusstabelle, allerdins hängen die Trauben in dieser Partie mehr als hoch.