Panoramalauf Sächsische Schweiz - Harald Eichler vom PSV Rot-Gold Lehrte läuft den 53 km Etappenlauf

Am Freitag hieß es für ihn Start beim Festungslauf Königstein. Harald erwartet ein anspruchsvolles, bergiges Profil auf der 7,8 km langen Strecke. Der Start befand sich in der Nähe der Königsteiner Stadtkirche und bis zum Ziel musste er 255 Höhenmeter überwinden. Die letzten 1,8 km verlaufen auf dem Plateau, vorbei an allen wichtigen Sehenswürdigkeiten. Dabei hatte Harald entlang der Festungsmauer einen wunderbaren Ausblick auf die Sächsische Schweiz und auf die im Tal sich schlängelnden Elbe. Nach 58:21 Min war Harald als 531. von gut 700 Läufern im Ziel in seiner AK M45 war das Platz 66.Am Samstag kam dann der längste Lauf, es waren 30 km zu bewältigen. Wer diese Strecke bewältigt, der kennt danach einen großen Teil der Sächsischen Schweiz. Der Start des 30 km Nationalpark Laufes befand sich in Bad Schandau. Die ersten 6 Kilometer waren flach. Nach 3 Kilometern wurde die Elbe überquert. Weiter ging es auf der Elbpromenade nach Bad Schandau. Zwischen km 6 und 7 waren im Wolfsgraben 111 Höhenmeter auf 700 m Länge zu überwinden. Ab km 8 ging es auf Sandwegen durch den Nationalpark zu den Affensteinen. Auf der Affensteinpromenade führte die Strecke schattig entlang der Kirnitzsch nach Hinterhermsdorf. Gegen Ende wurde es noch einmal anstrengend. Zwischen Kilometer 23 und 26 ging es noch einmal gut 150 Höhenmeter bergan. Harald erreichte das Ziel nach 4:20 Std. Er wurde 273. und kam in seiner Altersklasse M45 auf den Platz 42.Am Sonntag um 09.30 Uhr ging es dann auf zum 15 km Deutsch-Tschechischen Grenzlauf.Die Strecke ist von der Landschaft sehr vielfältig und abwechslungsreich. Start war in Hinterhermsdorf und führte von Kilometer 4 bis 9 durch das wunderschöne Khaatal in Tschechien. So kommt man vom Kirnitzschtal, ins Khaatal zum Weifberg. Von dort ging es dann wieder ins Ziel bei Hinterhermsdorf. Als Harald im Ziel war, hatte er auf den 15 km gut 200 Höhenmeter überwunden. Er war nach 1:50 Std. als 273. im Ziel. Als M45er wurde er 44. seiner Klasse.