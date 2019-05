Männersporttag 2019 in Lehrte - Geschenke, Geschenke, Geschenke!

Der Männersporttag 2019 in Lehrte steht in den Startlöchern. Und in diesem Jahr gibt es neben den tollen Angeboten auch noch Geschenke, Geschenke, Geschenke!

„Jeder Teilnehmer hat in diesem Jahr die Möglichkeit sich den Teilnahmebeitrag erstatten zu lassen, wenn er an der BKK24-Gesundheitsinitiative „Länger besser leben.“ teilnimmt. Somit gibt es das großartige und einzigartige Angebot zum ersten Mal sozusagen zum Nulltarif. Am besten gleich auf die Homepage besuchen und die Kurse wählen. Für einige Kurse gibt es nämlich nur noch Restplätze. Jetzt heißt es schnell sein!“

Vor Kurzem wurden die Banner an prominenten Stellen in Lehrte aufgehängt. Zwei Banner hängen nun bei Friedrich-Wilhelm Behre Tischlerei (u.a. Portas(R)) und beim Sportpark des Mitausrichters Lehrter SV.Letzterer macht in diesem Jahr jedem Teilnehmer ein tolles Geschenk, indem er zur Anmeldung Tagesgutscheine für seine Sauna herausgibt. Noch mehr Geschenke gibt’s vom RSB-Partner BKK24:empfiehlt Sportreferent Philipp Seidel.Anmeldung und mehr unter: www.rsbhannover.de/maennersporttag