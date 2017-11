Der Start dieser Winterserie war auf jeden Fall schon ein Erfolg: Am ersten Tag meldeten sich schon 48 Läufer und Läuferinnen aus Lehrte, Peine, Braunschweig und Algermissen zur Laufserie an. Das war das beste Ergebnis an Meldungen am ersten Tag von allen 28 vorherigen Serien. Nachdem im letzten Jahr schon die Gesamzteilnehmerzahl getopt wurde, kann es dieses Jahr nur noch genausso gut werden.Noch stehen 15 Termine aus bevor man am 24.02.18 erneut Bilanz ziehen kann.