Kunstrasenplatzbau und Flutlichtumrüstung auf LED am 28. September 2021 | RSB-Infoabend Sportstättenbau in Lehrte

Der Regionssportbund (RSB) Hannover e.V. lädt am Dienstag, 28. September 2021 alle interessierten Vereinsvertreter:innen nach Lehrte zum SV 06 (Mielestraße 7, 31275 Lehrte) ein zum RSB-Infoabend Sportstättenbau zu den Themen Kunstrasenplatzbau und Flutlichtumrüstung auf LED von 18:00 bis ca. 21:15 Uhr.

Inhaltlich geht es um den Umbau eines vorhandenen Sportplatzes am Beispiel Ascheplatz in einen Kunstrasenplatz sowie um die Umrüstung einer Flutlichtanlage auf LED-Beleuchtung.Das Thema Kunstrasenplatz ist nicht neu, aber die Umrüstung oder der Neubau ist nach wie vor nicht günstig. Welche Vorteile stehen also am Ende für meinen Verein auf der Habenseite? Und welche Einspar- und Fördermöglichkeiten gibt es, die mir bei der Umsetzung des Projektes helfen?Durch eine Umrüstung auf LED-Licht können Energiekosten dauerhaft reduziert und so damit Geld eingespart werden. Warum sollte man also diesen Schritt nicht gehen? Welche Kosten entstehen bei einem Wechsel und welche Fördermöglichkeiten stehen meinem Verein bezüglich Beratung und Umsetzung zur Verfügung?Zusammen mit dem international besetzten Expertenteam bringt der RSB mithilfe seines kostenfreien Infoabends viele Aspekte rund um das Thema Kunstrasenplatzbau und energetische Sanierung mit LED-Umrüstung auf die Tagesordnung und am Ende damit auch Licht ins Dunkel!Mit von der Partie sind: Mara Sportsysteme (Thomas Schulze) , Juta (Jan Belina), awebu - Einsparberater und Beleuchtungsexperte (Benjamin Wirries), LED & Solartec GmbH (Dipl.-Ing. Ramin Mansouri) und natürlich der Gastgeber, das RSB-Sportstättenbauteam (Anna-Janina Niebuhr und Ulf Meldau).Das RSB-Team freut sich auf Ihre Teilnahme und einen guten Austausch. Fragen können während der Veranstaltung oder im Vorhinein im Rahmen der Anmeldung gestellt werden.Das Programm und die Anmeldung findet man auf der Homepage des RSB Hannover: