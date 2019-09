Jungschützen der BSG Lehrte erhielten Zuschuss

Volksbank unterstützt JungschützenMit 1.000 Euro hat die Volksbank eG in Lehrte die Anschaffung von Gewehren für die Jugendabteilungder Bürgerschützen-Gesellschaft Lehrte von 1837 e.V. unterstützt. Die Mittelstammen aus dem Reinertrag des Gewinnsparens.Die Bürgerschützen-Gesellschaft freut sich über eine ständig steigende Mitgliederzahl im Jugendbereich.Das Waffengesetz erlaubt den Jungschützen die Nutzung von Druckluftgewehrenab dem 12. Lebensjahr. Bisher war viel Muskelkraft erforderlich, um die nun reparaturanfälliggewordenen „Seitenspanner“ zu bedienen. Statt einer teuren Reparatur der vorhandenenGewehre wurde die Anschaffung von bedienungsfreundlicheren Gewehren mit Druckluftkartuschenbeschlossen.Benjamin Winter, Geschäftsstellenleiter der Volksbank eG in Lehrte, überreichte nun die Förderungan den 1. Vorsitzenden der Bürgerschützen-Gesellschaft Lehrte von 1837 e.V., HerrnClaus Reimann.Gewinnsparen – wie geht das?Der Gewinnsparer entrichtet als Einsatz monatlich 5 Euro je Los; 4 Euro davon spart er,1 Euro beträgt der Loseinsatz. Aus dem Loskapital von 1 Euro entsteht unter anderem der sogenannte„Reinertrag“. Der Sparbeitrag wird Mitte Dezember eines jeden Jahres ausgezahlt.Hat der Sparer 10 Lose mit fortlaufenden End-Nummern (genannt "10-gewinnt"), so hat erauf jeden Fall einen 4-Euro-Gewinn. Jeden Monat im Jahr 2019 werden Bargeld bis zu 5.000Euro, ein MINI Cooper und 5 Jochen-Schweizer-Erlebnis-Gutscheine ausgelost. Bei Sonderverlosungensind weitere hochwertige Autos zu gewinnen, im April beispielsweise sechs BMW Z4Roadster. An allen Verlosungen nimmt jeder teil, der mindestens ein Los besitzt.Reinertrag – was ist das?14.700 Mitglieder und Kunden der Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensenbesitzen mehr als 71.000 Lose. Jeder Gewinnsparer trägt mit seinem Loskauf dazu bei, dassdie Volksbank in seinem Ort Zuwendungen vergeben kann für soziale, kulturelle oder sonstigegemeinnützige Zwecke. Der sogenannte Reinertrag beträgt 25% des aufkommendenSpielkapitals.