Im Nachhinein war dieser Standpunkt nicht ganz so glücklich. Das Gesamtfeld macht sich gemeinsam auf den Weg und rollt gemütlich dahin bis zum eigentlichen Start. Daher wäre der Ort zum fotografieren besser in Pattensen, Jeinsen oder der Marienburg sicher besser (weiß man hinterher immer).Egal wir, einige Aufnahmen sind dabei und vielleicht habt ihr ja Spaß, am Bildschirm mit uns zu radeln.