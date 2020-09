Infos aus dem PSV Rot-Gold Lehrte - Jahreshauptversammlung am 19.09.2020

- Informationen aus dem PSV Rot-Gold Lehrte 1951 e.V.



- Einladung zur Jahreshauptversammlung am Samstag, 19.09.2020, 15:00 Uhr



- Sanierung der Tennisplätze 1 + 2







- Allgemeine Infos aus dem Verein -

- Verabschiedung / Begrüßung vom "FSJler" -

- Jahreshauptversammlung am 19.09.2020, 15:00 Uhr -

- Sanierung der Tennisplätze 1 + 2 -

Diehat zum Neustart nach der Corona-Pause fünf Mannschaften für die seit Juni terminierten Punktspiele gemeldet. Die Herrenmannschaft zeigt bislang ein ausgeglichenes Ergebnis mit zwei Siegen und zwei Niederlagen. Dabei ist die Mannschaft "Herren 40" bislang ungeschlagen, bei drei Siegen und einmal Unentschieden und ist aktuell Tabellenführer in der 2.Regionsklasse.Die Damenmannschaft ist bislang leider bei den beiden bislang durchgeführten Punktspielen ohne Sieg geblieben und die Mannschaft "Damen 40" konnte bei vier Begegnungen bislang nur einmal nach einem Unentschieden einen Punkt verbuchen.Die Juniorenmannschaft weist ebenfalls ein ausgeglichenes Punktkonto auf, da man eine Begegnung gewinnen konnte und einmal verloren hatte.Insgesamt freut sich die Tennisabteilung aber natürlich über jedes weitere Mitglied. Interessierte können jeden Donnerstag ab 18:00 Uhr ein Schnuppertraining auf der schönen im Stadtpark liegenden Anlage absolvieren.Auch im diesem Jahr hatte die Tennisabteilung an der FerienCard-Aktion der Stadt Lehrte teilgenommen, welche wegen der Corona-Pandemie unter strengen Auflagen durchgeführt werden musste. Insgesamt 15 Kinder nahmen an der Aktion teil und wurden in einem dreistündigen Programm bestehend aus Fitness- und Technikübungen von Teamleiter Tom Cerny und weiteren 5 Betreuern des Vereins gefordert und gefördert. Die Kinder waren begeistert, motiviert und diszipliniert bei der Sache und wollten auch nach drei Stunden Tennis gar nicht die Anlage wieder verlassen. Ein toller Tag ging dennoch zu Ende.Auch diehat nach der Corona-Pause wieder mit Punktspielen begonnen und nimmt mit vier Mannschaften an den Meisterschaften teil. Bislang haben nur wenige Spiele stattgefunden und die 1.Herrenmannschaft konnte leider noch keinen Sieg verbuchen. Die 2. und 3. Herrenmannschaft haben dagegen ihre Begegnungen gewonnen. Die 4.Herrenmannschaft startet heute in die Punktspielrunde.Dienimmt mit insgesamt einer Altsenioren (Ü40) - Mannschaft und zwei Jugendmannschaften an der gerade erst gestarteten Saison teil. Die Jugendabteilung hat einige Spieler dazubekommen, wodurch die C- und B-Jugendmannschaften auf dem Großfeld als 11er-Mannschaft antreten können, was für die weitere fußballerische Entwicklung enorm wichtig ist. Bislang sind nur wenige Begegnungen gespielt worden und die Umstellung auf das Großfeld fällt einigen Kindern noch schwer.In der letzten Saison (Hinrunde) hatte die C-Jugend souverän ohne Niederlage die Meisterschaft in ihrer Spielklasse (7er-Mannschaft) errungen und diesen Titel zum Glück vor der Corona-Pause ausgiebig gefeiert.Auch diehatte auch in diesem Jahr an der FerienCard-Aktion teilgenommen und die insgesamt 16 Kinder verlebten einen interessanten, abwechslungsreichen und spannenden Nachmittag. Durch diese Aktion konnten erfreulicherweise neue Mitglieder für die Abteilung gewonnen werden.In der letzten Vorstandssitzung vor der Sommerpause wurde der bisherige „FSJler“ Silas Beckmann von den beiden Vorsitzenden Hans-Bernd Will und Alexander Urban verabschiedet. Alle Vorstandsmitglieder bedanken sich bei Silas für die Betreuung der einzelnen Mannschaften in mehreren Abteilungen und seine dabei stets gezeigte Motivation.Gleichzeitig konnte der Vorstand den neuen „FSJler“ Luca Ristau begrüßen und ihn mit den einzelnen Abteilungsleitern bekannt machen. Luca wird wie vorher Silas die Tennis-, Taekwondo- und Jugendfußballabteilung betreuen und dort seine in Lehrgängen erworbenen Fähigkeiten einbringen.Sowohl Silas als auch Luca hatten zuvor das Gymnasium Lehrte besucht, wodurch diese gute Kooperation mit der Schule fortgeführt werden konnte. Der PSV Rot-Gold bedankt sich beim Gymnasium Lehrte für diese erfolgreiche Zusammenarbeit.Durch die Corona-Pandemie hatte der Vorstand die eigentlich für März geplante Jahreshauptversammlung abgesagt und in den September verlegt. Am Samstag, 19.09.2020 ab 15:00 Uhr findet diese Versammlung nun statt und soll vornehmlich bei gutem Wetter auf dem Vereinsgelände stattfinden. Auf der Tagesordnung stehen Berichte vom Vorstand, Ehrungen/Auszeichnungen und die Berichterstattung zu der Sanierungsmaßnahme der Tennisplätze 1 + 2 und aktuelle Informationen zum Wasserschaden im Vereinsheim aus dem Herbst 2019, bei dem die Reparaturarbeiten immer noch abgeschlossen werden konnten. Auf weitere Berichte wird in diesem Jahr verzichtet, da die Veranstaltung aufgrund der aktuellen Situation nicht unnötig in die Länge gezogen werden soll.Bereits vor drei Jahren gab es Überlegungen die Tennisplätze 1 + 2 (Center Courts) zu sanieren, da sich dort immer wieder Regenpfützen gebildet hatten und der Wasserablauf nicht mehr gegeben war. Der ehemalige Verein des "TC Rot-Gold" hatte sich diesbezüglich in den letzten Jahren ein finanzielles Polster angespart. Nun wurde in den entsprechenden Sitzungen entschieden, bei diesen 50 Jahre alten Plätzen eine Grundsanierung vorzunehmen und diese Maßnahme mit Fördermittel zu finanzieren. Der Förderungsantrag wurde vom Regionssportbund Hannover (RSB) bewilligt, wodurch die Sanierungskosten in Höhe von 36.000 € zu 30 % durch den RSB gefördert worden sind.Die Sanierungsmaßnahmen wurden am 17.08.2020 durch die Fachfirma Courtec begonnen und konnten zeitgerecht nach zwei Wochen beendet werden. Es wurde dabei der komplette Platzbelag entfernt, die Netzpfosten ausgetauscht und die Entwässerungsleitungen neu installiert. Danach wurden eine neue Tragschicht mit insgesamt 100 Tonnen „Lava“ und anschließend 50 Tonnen Tennendeckschicht mit Rotsand aufgetragen, die nur 2,5 cm dick ist und dadurch schnell trocknet. Diese beiden Schichten sollen zukünftig dafür sorgen, dass die Plätze bei Niederschlägen schnell abtrocknen und dennoch feucht gehalten werden können.Diese anschließenden Pflegemaßnahmen wurden wieder durch ehrenamtliche Tätigkeiten aus der Abteilung durchgeführt. Durch das Engagement der verantwortlichen Personen konnte diese Sanierungsmaßnahme unkompliziert durchgeführt und zusätzliche Ausgaben verhindert werden.Die beiden Plätze werden erst im nächsten Jahr bespielbar sein.(Näheres zu den Berichten: siehe beigefügte Fotos)