Emma Langer auf Titelkurs

Auch die Auftritte und Medaillengewinne der SG Lehrte/Sehnde (Lehrter SV/TV Eintracht Sehnde) verteilten sich auf mehrere Tage: Bei den Entscheidungen der Jahrgänge 2004 bis 2006 mit einem großen Programm der SG-Aktiven dank vieler im Vorfeld geschaffter Pflichtzeiten schwamm Emma Langer über 100 Meter Brust in 1:32,10 Minuten zum Titel und kam über 100 Meter Freistil in 1:10,78 Minuten als Fünfte ins Ziel. Philip Schulz erreichte in Niedersachsens größter Schwimmsportarena zwei siebte Plätze über 100 Meter Brust (1:24,19) und 200 Meter Freistil (2:32,19). Alexander Weber wurde über 100 Meter Freistil Neunter in 1:04,76 Minuten. „Die meisten Zeiten waren auf der 50-Meter-Bahn sehr gut“, freute sich Trainer Udo Weimann über die Leistungen in dem nur bedingt gewohnten Ambiente.Bei den Titelkämpfen der Jahrgänge 2009/2010 war zuvor Tekla Kaminska an gleicher Stelle bei fünf Starts gleich viermal auf das Podest geschwommen. Das Nachwuchstalent gewann jeweils Silbermedaillen über 100 Meter Freistil (1:15:22 Minuten), 200 Meter Freistil (2:46,16) und 50 Meter Freistil (34,30 Sekunden), Bronze gab es über die 200 Meter Lagen (3;14,96). Dazu gesellte sich Platz sechs über 50 Meter Brust (0:50,00).