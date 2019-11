Ehemalige Handballer des Lehrter SV auf Donau-Radtour

Nach der Anfahrt mit PKW einschließlich Fahrrad-Anhänger über ca. 680 km nach Passau und einer Übernachtung in Obernzell startete am 12. September die erste Etappe von 55 km. Sie führte über die Grenze nach Oberösterreich und die Schlögener Schlinge mit besonders eindrucksvollem Panorama; das Tagesziel war in Aschau.Am nächsten Tag ging es über eine kürzere Strecke von 30 km zur Landeshauptstadt Linz. In der drittgrößten Stadt Österreichs (gut 200.000 Einwohner) stand ein umfassender Rundgang mit einer Stadtführerin auf dem Plan. In dieser eindrucksvollen Donau-Stadt herrschte an diesem Tag ein besonders lebendiges Treiben, denn es fand gerade die „Genußland-Straße“, ein traditionelles Stadtfest mit regionalen Spezialitäten statt. Im Vordergrund stand jedoch die Besichtigung der historischen Gebäude, wie z. B. der Mariendom (gehört zu den größten Kirchen Österreichs) oder das Linzer Landhaus aus dem 16. Jahrhundert, wo auch der berühmte Naturwissenschaftler Johannes Kepler wirkte. Im Klostergarten ließen die Oldies den schönen Tag ausklingen. Sie begaben sich zeitig zur Nachtruhe, da am nächsten Tag eine recht anspruchsvolle Etappe über 70 km nach Grein (über Mauthausen und Mitterkirchen) auf dem Programm stand; dabei wurde auch die Grenze von Oberösterreich nach Niederösterreich passiert.Die vorletzte Etappe über wiederum ca. 70 km bestand aus einer Kombination von E-Bike und Donauschifffahrt. Nach mehreren Donauquerungen mit kleinen Fahrrad-Fähren und einer längeren Fahrstrecke tauchte am Horizont die eindrucksvolle Silhouette vom Benediktiner-Stift Melk auf. Direkt angrenzend an den Stiftspark gibt es einen Schiffsanleger für die größeren Donauschiffe; damit fuhren die Oldies samt ihrer E-Bikes bis nach Spitz. In einer Kurzetappe ging es per E-Bike bis nach Weißenkirchen – dieser schöne Ort mit idyllischen Plätzen und Gassen liegt mitten im bekannten Wein- und Obstanbaugebiet Wachau.Der abschließende Reisetag in Österreich führte über 13 km durch herrlich angelegte Weinplantagen zum Reiseziel nach Krems. Von dort fuhr ein Zug zurück nach Passau. Vom Ausgangspunkt der Radtour in Obernzell ging es nach einer letzten Übernachtung am folgenden Tag zurück nach Lehrte; ein Zwischenstopp in Thiersheim/Fichtelgebirge brachte bei einem ausgezeichneten Mittagessen das letzte Highlight der Jahrestour 2019, die wieder ein besonderes Erlebnis war.