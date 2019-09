Citylauf Lehrte - PSV Rot-Gold Lehrte mit 9 Läufern am Start und Claudia Philipp auf Platz 1 der Altersklasse

Dieses Jahr war die Laufgruppe mit 6 Läufern auf den 5 Runden durch die City dabei wobei dann 10 km absolviert wurden. 3 Läufer liefen die 4 km, also zwei City Runden.Als erstes erfolgte der Lauf über 4 km mit über 400 Teilnehmern. Für den Lauf waren Claudia Philipp, Birte Eichler und Knut Barnstorf gemeldet. Knut lief die zwei Runden in 18:41 Min und wurde damit 68. Mann und kam auf Platz 3 seiner Altersklasse (AK) M50. Birte lief die Strecke in guten 22:18 Min, wurde 42. bei den Frauen kam auf den 3. Platz der AK W40. Auch Claudia war flott unterwegs und legte die Strecke in 22:39 Min zurück. Sie wurde 46. Frau und belegte in ihrer AK den 1. Platz.Um 18:15 gingen gut 340 LäuferInnen auf die 5 Runden durch die City. Jochen Zittier führte das Feld der Laufgruppe an, dicht gefolgt von Mandy Krause und Dirk Deseke. Die Verfolgergruppe führte Kai Philipp an, ihm auf den Fersen war Renate Anton und dahinter folgte Harald Eichler.Nach fünf Runden war Jochen mit 43:44 Min als 52. und dem Platz 6 der AK M50 als Erster der Laufgruppe im Ziel. Ihm folgte Mandy als erste Frau der Gruppe in 44:28 Min als 7. Frau und 4. der AK W30. In der Wertung der schnellsten Lehrter belegte sie den 2. Platz und kam somit auf das Podium. Dirk kam gut 2 Min nach ihr ins Ziel und seine Zeit wurde bei 46:51 Min gestoppt. Für ihn war es der Platz 90 und in der AK M55 der 9. Platz.Als Verfolger kam Kai nach 50:51 Min als 155. Mann mit dem 19. Platz der AK M55 ins Ziel. Renate folgte mit guten 52:05 Min als 32. Frau im Feld. Sie kam damit als 2. auf das Podest ihrer AK W65. Auch Harald lief mit 54:02 Min eine gute Zeit und wurde 188. und 19. der AK M45.Somit ein toller Lauf mit gutem Ergebnissen der Gruppe sowie drei Altersklassen Podestplätze bei 4 km sowie zwei Podestplätze über 10 km.