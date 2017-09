Citylauf Lehrte - Post SV mit 10 Läufern erfolgreich am Start

In den Altersklassen 65 belegte Annegret Häusler und Detlef Oppermann jeweils den 1. Platz. Auf 2. Platz in ihrer Altersklasse kamen Mandy Krause und Jochen Zittier. Auch noch einen 3. Platz belegte der Post SV Lehrte mit Andrea Deseke in der AK W50.Für Mandy Krause war es wieder einmal ein lohnenswerter Tag. Sie kam als 4. Frau ins Ziel und wurde dabei erneut schnellste Lehrterin. Dafür konnte sie dann auch ein Preisgeld mit nach Hause nehmen. Diesen Erfolg krönte sie noch am Tag darauf, da wurde sie, ebenfalls zum 4. mal, TriTan. Das bedeutete in diesem Jahr die Teilnahme beim Hannover Marathon, einem Radrennen über 110 km sowie dem Maschsee Triathlon.4km-Läufer :Anastasia Weiz (W35) Platz 6, Frauen 90, 24:09 MinAnnegret Häusler (W65) Platz 1, Frauen 109, 25:12 Min10km-Lauf;Jochen Zittier (M50) Platz 2, 23. Mann, 40:56 MinMandy Krause (W30) Platz 2, 4. Frau, 41:16 MinDetlef Oppermann (M65) Platz 1, 52. Mann, 43:28 MinDirk Deseke (M50) Platz 7, 64. Mann, 44:19 MinAndrè Sendrowski (M40) Platz 7, 68. Mann, 44:57 MinKnut Barnsdorf (M50) Platz 11, 78. Mann, 46:06 MinHarald Eichler (M45) Platz 32, 196. Mann, 55:36 MinAndrea Deseke (W50) Platz 3, 52. Frau, 58:49 Min