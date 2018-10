Burgdorfer Spargellauf - Mandy Krause über 10 km auf Platz 3

Um 14:20 Uhr ging es an den Start um die 4 Runden durch die Stadt und den angrenzenden Park zu absolvieren. Obwohl beide Läuferinnen 3 Tage zuvor schon in Benthe am Start waren, konnte sie nichts davon abhalten, die Strecke in Burgdorf unter die Füße zu nehmen.Zum Ende der Saison ließ es Mandy langsamer angehen und lief trotzdem in 46:48 Min als 3. Frau und als 2. ihrer AK W30 ins Ziel ein. Renate kam nach 54:37 Min als 15. Frau ins Ziel. Den 2. Platz der W60 hat Renate aktuell abonniert und wurde auch hier wieder 2. der Alterklasse.Dirk Deseke nutze seinen Aufenthalt in Bad Kissingen zum Start bei einem Halbmarathon. Bei dem runandfun Landschaftslauf mit Bergwertung kam Dirk in einer Zeit von 1:54:06 auf den 50. Platz und auf den 10. Platz seiner AK M50.