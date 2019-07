BSG Lehrte stellt neues Programm vor

Die Bürgerschützen stellen sich und ihr Programm in einem neuen Flyer vor

Die Bürgerschützengesellschaft Lehrte pflegt seit 1837 Brauchtum und Tradition undberücksichtigt dabei immer den gesellschaftlichen Zeitgeist. Auch nach 182 Jahren legendie Bürgerschützen Wert auf Tradition und Moderne. Die Aktivitäten basieren auf dreiSäulen: Geselligkeit, Schießsport und Musik. Das Programm in der Geselligkeit ist sehrvielfältig aufgestellt, es reicht von unterschiedlichen Traditionsschießen wie Königsschießenbis hin zu Adlerschießen. Ergänzend hierzu werden Veranstaltungen wie zum Beispiel Faschingsfeste, Nachtwanderungen und Bälle durchgeführt. Auf der sportlichen Seitebeteiligen sich die Schützen und Schützinnen auf Kreis- und Landesmeisterschaften bis zu den Deutschen Meisterschaften. Dabei können je nach Wunsch unterschiedliche Sportgeräte gewählt werden. Dies reicht vom Gewehr über die Pistole bis zum Bogen.Wer seine Freizeit lieber musikalisch gestalten möchte hat gleich drei Möglichkeitenzur Auswahl, die Brassband mit Blasinstrumenten und Trommeln, den Spielmannszug mitQuerflöten und Pauken oder aber die Jagdhornbläser. Die Gemeinschaft reicht von Schülernbis zu Senioren, und das Freizeitprogramm wird von jedem individuell nach seinen Vorstellungen zusammengestellt – flexibel bis ins hohe Alter. Der Spaß steht immer anerster Stelle und das ist unser Ziel.Einen Querschnitt dieser Möglichkeiten haben die Bürgerschützen jetzt in einem neuenFlyer präsentiert. Dieser liegt im Clubheim am Hohnhortsweg 8 aus, oder kann auch vonder Homepape www.bsg-lehrte.de heruntergeladen werden.