Anzeige

BSG Lehrte Hubertusfest 2021

Bürgerschützen-Gesellschaft Lehrte veranstaltet Oktobervergnügen

Lange waren die Schützenvereine durch Corona in ihrem Schießbetrieb ausgebremst. Seit Mai dieses Jahres aber konnte wieder ein Übungsbetrieb angeboten werden. Für die Mitglieder der Bürgerschützen-Gesellschaft bedeutete dieses, wieder zu musizieren und auf die beliebten Preisscheiben zu schießen, natürlich alles unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen.

So fand am zweitenr Oktober-Wochenende auf dem Gelände der Bürgerschützen-Gesellschaft Lehrte ein Oktobervergnügen unter Wahrung der Corona Regeln statt. Im Freien waren Tische und Bänke aufgebaut, das Gelände dem Thema geschuldet, bayrisch geschmückt.

Nach den Begrüßungsworten des 1. Vorsitzenden Claus Reimann zeigte der Spielmannszug der Gesellschaft, dass er nichts verlernt hatte und spielte zum Auftakt des Oktobervergnügens. Danach nahm Werner Bösche, Präsident des Kreisschützenverbandes Burgdorf, Ehrungen für Mitglieder des Spielmannszuges vor.

Der Wirt Sebastian Schulze vom „Visier“ sorgte mit einem „Bayerischen Buffet“ für die nötige Grundlage mit Haxen, Leberkäse, Weißwurst und natürlich durften auch die üblichen Klöße und Brezeln nicht fehlen.

Nach dem Essen spielten die Jagdhornbläser zur Siegerehrung auf.

Die Bekanntgabe der Gewinner des Hubertusschießens wurde vom 1. Vorsitzenden der Bürgerschützen Claus Reimann durchgeführt.

Den Hubertusorden der Schießsportgemeinschaft errang Jörg Lünsmann und den begehrten „Oscar“ der Jungschützenabteilung erhielt Wencke Friedrich.

Den Orden der Damenabteilung errang Brigitte Finkhausen und mit den besten zwei KK-Teilern setzte sich Uwe Kaddatz vor Jörg Lünsmann und Steffen Krone durch und erhielt somit den beliebten Hubertusorden.

Untermalt von guter Stimmungsmusik und begleitet von kühlen Getränken ließen die Schützenbrüder und Schützenschwestern an diesem Nachmittag vergangene Hubertusfeste Revue passieren und gaben ihrer Hoffnung Ausdruck, im nächsten Jahr ohne Einschränkungen feiern zu können.

Gefällt mir