Braunschweig Marathon und Bothfelder Waldlauf - Post SV Lehrte gut vertreten

Um 10:00 ging es an die Startlinie am Kohlmarkt im Braunschweiger Zentrum. Nach gut 3 km ging es ein wenig durchs Grüne um dann nach gut 14,5 km den Südsee bei Melverode zu erreichen. Nach 3 Kilometern war der See umrundet und es ging zurück zum Kohlmarkt ins Ziel. Mit einer Zeit von 01:47:33 Stunden kam er unter den 715 Teilnehmern beim Halbmarathon über 21,1 km auf Platz 201 in der Gesamtwertung und auf Platz 14 in der Altersklasse M55.Am gleichen Tag gingen 4 Läufer des Post SV Lehrte in Bothfeld beim Waldlauf an den Start. Mandy Krause ging auf die 5 km Strecke, hier gab es noch einmal Punkte für das HAZ Ranking zu sammeln. Petra Emmermann, Renate Anton und Jochen Zittier nahmen die 4 Runden durch den Wald unter die Füsse.Um 11:30 Uhr ging Mandy an den Start. Mit ihr waren 193 Läufer an dem Start um die 2 Runden durch den Wald zu absolvieren. Mandy kam nach 21:47 Min als 10. Frau und als 1. der Altersklasse W30 ins Ziel. Damit konnte sie noch einmal Punkte für das HAZ Ranking sammeln und liegt dort weiterhin auf Platz 1. Aber es war laut ihrer Aussage aus besonderem Anlass auch der letzte Wettkampf in diesem Jahr.Um 12:30 Uhr erfolgte der Start für die 10 km Läufer. Hier war Jochen flott unterwegs und war nach 42:21 Minuten als 11. im Gesamtfeld und als 2. der AK M50 ins Ziel. Petra kam mit 46:47 Minuten als 1. der AK W55 und als 6. Frau ins Ziel. Die guten Ergebnisse der Gruppe vervollständigte Renate mit dem 2. Platz der Altersklasse W60. Ihre Zeit von 51:12 Minuten war gleichzeitig der Platz 12 im Gesamtfeld.