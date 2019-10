Bothfelder Waldlauf und Braunschweiger Lauftag - PSV Rot-Gold bei den Herbstläufen

So waren Mandy Krause, Petra Emmermann und Dirk Müller beim Bothfelder Waldlauf unterwegs. Kai Philipp und Harald Eichler waren dagegen beim Braunschweiger Lauftag am Start.Beim Bothfelder Waldlaufe waren über 5 km gut 200 Läufer und über 10 km ca. 130 Läufer am Start. Dirk Müller lief die 5 km, Mandy und Petra die 10 km. Für Dirk waren das zwei Runden im Wald und Mandy und Petra hatten 4 Runden zu absolvieren. Bei den Männern gab es einen neuen Streckenrekord. Warscheinlich dadurch inspiriert und gezogen durch das hohe Tempo im Feld, sprang für Mandy eine neue Jahresbestzeit heraus. Sie lief die Strecke in 41:46 Min und wurde damit 2. Frau und 1. ihrer Klasse. Petra lief ebenfalls mit 47:21 Min eine tolle Zeit und gewann damit ihre Altersklasse W55.Zuvor war schon Dirk Müller seinen zwei Runden gelaufen und konnte sich im Ziel über eine Zeit von 26:00 Min freuen.5 kmMüller, Dirk, Platz 123, M45 13, 00:26:0010 kmKrause, Mandy, Platz 2, W30 1, 00:41:46Emmermann , Petra, Platz 11, W55 1, 00:47:21Am 27.10.19 war der Braunschweiger Lauftag. Auf der großen Runde durch Braunschweig über 21,1 km waren gut 760 Läufer, darunter auch Kai. Auf der 10 km Strecke war Harald zusammen mit gut 560 Läufern unterwegs. Für beide Läufer war identisch, das es nach der Umrundung des Südsee nur noch 3,5 Kilometer bis in das Ziel waren. Der Unterschied jedoch war, das bis dort hin Kai schon 18 Kilometer quer durch Braunschweig in den Beinen hatte und Harald ca. 6,5 km. Kai lief einen Schnitt von ca. 5:15 Min/km und war nach 1:50 Std. zurück im Zentrum von Braunschweig. Harald hatte einen Schnitt von 6:00 Min/km angeschlagen und kam somit nach gut 1:01 Stunden zurück10 kmPlatz 236, Platz 27 M45, Harald Eichler, 01:01:1721,1 kmPlatz 243, Platz 14 M55, Kai Philipp, 01:50:52