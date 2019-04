Bericht zur 1.Jahresversammlung des PSV Rot-Gold Lehrte e.V.

Lehrte : PSV Rot-Gold Lehrte |

Am 26.03.2019 fand die erste Versammlung vom fusionierten Verein PSV Rot-Gold Lehrte 1951 e.V. im Veranstaltungsraum der Stadtwerke Lehrte statt.Im Rahmen dieser wichtigen Versammlung wurde die neue Satzung beschlossen und der neue Vorstand gewählt, der nun seine Arbeit aufnehmen kann.Zunächst eröffnete der bis zu diesem Zeitpunkt noch 1.Vorsitzende vom TC Rot-Gold Lehrte, Herr Günter Busche die Versammlung und gab bekannt, dass der neue Vereinsname seit dem 25.03.2019 vom Amtsgericht Hildesheim in das Vereinsregister eingetragen worden ist. Anschließend wurden die beiden ausgelegten und vorher von den Mitgliedern zur Kenntnis genommenen Protokolle von den im Januar noch getrennt durchgeführten Versammlungen des TC Rot-Gold Lehrte und dem PSV Lehrte.Im weiteren Verlauf wurde der neue Vorstand gewählt. Alle vorgeschlagenen Personen wurden von den Mitgliedern einstimmig gewählt. Neuer 1.Vorsitzender ist Hans-Bernd Will, der zuvor bereits Vorsitzender vom PSV Lehrte war. Alexander Urban vom TC Rot-Gold wurde als 2.Vorsitzender gewählt. Es war zuvor bei den Fusionsgesprächen vereinbart worden, dass der Stellvertreter aus den Reihen des TC Rot-Gold kommen sollte.Als Kassenwart wurde Bernd Fischer gewählt, der zuvor bereits die Kasse des PSV Lehrte seit 30 Jahren geführt hatte und darüber hinaus weitere wichtige Aufgaben des Webmasters und Redakteur der Vereinszeitung übernommen hatte. Bernd Fischer ist seit vielen Jahren unverzichtbar für den PSV dieses auch für den neuen Verein, da er täglich mehrere Stunden in die Vereinsarbeit investiert und immer ansprechbar ist.Auf die Frage des neuen Vorsitzenden Bernd Will, ob jemand Stellvertreter vom Kassenwart werden möchte, meldete sich Heinz Carlsson, der anschließend ebenfalls einstimmig gewählt worden ist. Die Aufgaben vom Gebäudewart übernimmt Jürgen Klotzsch und Guido Paß wurde als Technikwart gewählt. Schriftführerin bleibt wie bereits beim PSV Lehrte Ruth Klingberg. Als neuer Pressewart wurde Oliver Gels gewählt und den kombinierten Posten vom Sport- und Jugendwart übernimmt Benjamin Hänsch. Der ehemalige 2.Vorsitzende des PSV Lehrte, Reiner Hilpert wurde als neuer Sozialwart gewählt. Die Posten der beiden Beisitzer übernehmen Angela Henze und Ronny Hückstädt.Bei dieser Versammlung wurde zusätzlich Ronny Hückstädt zum stellvertretenden Leiter der Tennisabteilung gewählt. Als Kassenprüfer wurden Herrmann Buchholz und Dieter Jucks gewählt.Nach den Wahlen wurden sowohl Günter Busche für seine geleistete Arbeit bei der Fusion und Reiner Hilpert, der insgesamt 14 Jahre lang 2.Vorsitzender des PSV war, geehrt.Diese wichtige und insgesamt harmonisch verlaufende Versammlung konnte bereits nach 70 Minuten beendet werden, was auch durch die gute Vorarbeit der beiden Vorstände möglich war.Nun kann es mit dem neuen Verein losgehen.Am 27.04.2019 wird die Tennissaison eröffnet und die Plätze wurden bereits dafür von einer Fachfirma wieder in Stand gesetzt.Auf dem Vereinsgelände und im Vereinsheim wurden auch bereits die ersten Arbeiten erledigt.(Pressewart)