Bad Pyrmonter Marathon - PSV Rot-Gold Lehrte beim Marathon und Halbmarathon

So war Jochen Zittier zum wiederholten mal für den Marathon gemeldet, froh, dass es diesen Lauf noch gibt weil es nach seinen Worten für ihn die schönste Marathonstrecke ist. Renate Anton, Dirk Deseke und Harald Eichler waren hier hier am Start des Halbmarathon, für Dirk und Harald war es die Premiere. Und das, obwohl den Läufern klar war, dass beim Halbmarthon 321 Höhenmetern und beim Marathon sogar 690 Höhenmetern zu bewältigen sind.Für Jochen war der Start um 13:00 Uhr. Er wollte diesen Marathon nach 4,5-5 Stunden beendet haben, somit müsste er gegen 17:30 und 18:00 Uhr, pünktlich zum gemeinsamen Essen, wieder im Ziel sein. Renate, Dirk und Harald gingen dann um 14:50 auf die Strecke.Die Begleiter der PSV Rot-Gold Lehrte waren unterwegs an der Strecke und wollten die Läufer anfeuern. Drei Punkte hatten sie ausgesucht um die Läufer auf der bergigen Strecke und den hohen Temperaturen anzufeuern. Die PSV Rot-Gold Lehrte Läufer sahen dabei stets gut aus, die gesteckten Ziele sollten erreicht werden. Der letzte Punkt lag dann kurz vor dem Ziel, da begann dann das Warten auf die Halb- und Marathonläufer.Als erstes wurde Dirk gesichtet. Er beendetet seinen Halbmarathon nach 2:08 Stunden. Im folgte Renate, sie brauchte 2:15 Stunden bis ins Ziel. Mit dieser Zeit wurde sie dann auch 1. in der Altersklasse W65. Harald, der erstmals einen Halbmarthon in den Bergen lief, kam hochzufrieden nach 2:24 Stunden ins Ziel. Und auch Jochen war pünktlich zum Essen zurück: Er brauchte 4:31 für seinen Marathon.Somit waren alle mit dem Lauf zufrieden und wieder einmal von der Strecke begeistert.Marathon:Zittier Jochen, 04:31:07, Platz 56 , M50 Platz 20Halbmarathon:Dirk Deseke, 02:08:36, Platz 148, M55 Platz 18Renate Anton, 02:15:13, Platz 55, W65 Platz 1Harald Eichler, 02:24:16, Platz 191, M45 Platz 27