Bad Gandersheim - Detlef Oppermann vom Post SV Lehrte gewinnt seine Altersklasse

Die beiden wollten hier um die Platzierung im Cup kämpfen und gingen über 4 Kilometer an die Startlinie. Ins Ziel kam Detlef dann nach 17:19 Min und kam damit in seiner Altersklasse M65 auf den 1. Platz. In dem sehr starken Gesamtfeld von 190 Läufern kam er mit seiner Zeit auf einen guten 55. Platz.Dieser 1. Platz in seiner Alterklasse ist natürlich keine Eintagsfliege. Auch bei seinen anderen Starts, hier jedoch über 10 km, kam Detlef immer souverän auf den 1. Platz und dieses immer mit beachtenswerten Zeiten.Sportscheck Nachtlauf – 1. M65 über 10 KM in 00:42:33Eichenparklauf – 1. M65 über 10 KM in 00:44:45Lehrter City-Lauf - 1. M65 über 10 KM in 00:43:28Eilenriederennen – 1. Platz M65 über 10 KM in 00:43:27Scharnhorstlauf – 1. Platz M65 über 10 Km in 00:44:08