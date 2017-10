Auswärtssieg zum Saisonfinale

Beim Gastspiel im Landkreis Diepholz konnte sich auf Lehrter Seite der ein oder andere Akteur in Szene setzen, der im bisherigen Saisonverlauf teilweise zu kurz gekommen war. So eröffnete der lange an einer Handverletzung laborierende Simon Roßmann mit zwei Treffern den Lehrter Torreigen. Spielerisch gut aufgelegt zeigte sich mit Cassandra Röbber auch die einzige Frau im Lehrter Team, die sich ebenfalls zweimal in die Torschützenliste eintragen konnte. Sogar gleich viermal war in der recht kleinen Halle Linkshänder Christoff Ohse erfolgreich.Dank einer zwischenzeitlichen 7:0-Führung im zweiten Abschnitt erlebte der Altkreisvertreter einen ruhigen Nachmittag und konnte anschließend bei einem gemeinsamen Essen mit dem Gastgeber auch jenseits des Beckens den Saisonausklang feiern. „Wir haben gut gespielt“, zeigte sich Lehrtes Trainer Jens Behrens mit dem Auftritt zufrieden. Die LSV-Treffer teilten sich Christoff Ohse (4), Cassandra Röbber, Simon Roßmann, Amin Keykhai (je 2), Reiner Bendrien, Jens Behrens, Sebastian Noack und Sebastian Roth.Die neue Saison wird in der zweiten Novemberhälfte starten, wie der Bezirksschwimmverband bekanntgab. Beide LSV-Teams verbleiben trotz negativer Punktekonten in ihren bisherigen Spielklassen.