Auch während der Pandemie stark bleiben mit dem MTV Immensen e.V.

Immensen: MTV Immensen | Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie kann der MTV Immensen e.V. leider nicht sein gewohntes und vielfältiges Sportangebot durchführen. Aber auch wenn wir Zuhause bleiben, muss der Sport nicht aufhören. Im Gegenteil: gerade jetzt ist Bewegung und Austausch wichtiger denn je!



Unter dem Motto „MTV Immensen e.V. – WIR BLEIBEN IN BEWEGUNG!“ geben unser Trainer*innen über unsere Website Anregungen und Ideen, was jeder in diesen Tagen auch alleine und Zuhause für sich selbst tun kann.



Besucht uns doch einfach auf unserer Homepage www.mtv-Immensen.de und klickt den „Link zum MTV You Tube Channel“ an. Hier ist bestimmt für jede(n) etwas dabei.



Des Weiteren bietet der MTV Immensen allen Interessierten seit November 2020 auch online folgenden Mitmachsport über ZOOM an:



1. Intensivyoga – mit Alexandra Strasser

2. Get Fit – mit Lara Scholz

3. Body Shape – mit Sigrid Windhorst-Cohrs





Wir freuen uns auf Euch!!!



MTV Immensen e.V.

