Abschlussfeier der neuen Square Dancer

Lehrter Square Dancer feiern erreichtes Lernziel der neuen Tänzerinnen und Tänzer

Am letzten Tanzabend vor den Sommerferien stand die Abschlussprüfung der Einsteigergruppe auf dem Programm. Das Ereignis war vom Leiter der Gruppe und den kursusbegleitenden „alten Hasen“ ideenreich und mit Humor vorbereitet worden, sodass alle an dem Abend Spaß hatten. Mit dieser sogenannten Graduierung schließen die Tänzerinnen und Tänzer den Grundkurs ab, in dem die etwa 70 Tanzfiguren erlernt werden, aus denen der Square Dance im Wesentlichen besteht und die nach Ansage des Callers (des Ansagers) ausgeführt werden. Die Tänze werden vom Caller aus den bekannten Grundelementen immer wieder neu zusammengestellt, sodass Abwechslung garantiert ist. Da der Caller die Abfolge des Tanzes bestimmt, brauchen die Tänzer keine Choreografien auswendig zu lernen. Dennoch ist die volle Konzentration der Tänzer erforderlich, denn sie müssen die Ansagen zügig umsetzen. Insofern ist der Tanz ein gutes Training sowohl für den Kopf als auch für die Beine. Dabei tanzen jeweils vier Paare in einer Gruppe – einem Square – zusammen. Der Caller mischt durch seine Kombinationen der Tanzelemente die Positionen und Tanzpartner immer wieder neu, bis am Schluss jeder wieder mit seinem Partner auf seinem Ausgangsplatz steht.Anlässlich der Graduierung trugen die Teilnehmer Tanzkleidung, d.h. die Herren zeigten sich im Western-Look, und die Damen ließen beim Tanzen Röcke und Petticoats fliegen. Die Graduierung bedeutet auch die Entlassung der „Neuen“ in die Square-Dance-Welt. Da in anderen Clubs in Deutschland und überall in der Welt dieselben Figuren getanzt werden, ist es gängige Praxis, sich gegenseitig zu besuchen, um in anderen Vereinen an den Übungsabenden teilzunehmen oder bei großen Square-Dance-Treffen und Festivals miteinander zu tanzen. So wird ein Teil der Lehrter Tänzerinnen und Tänzer an der überregionalen Workshop-Veranstaltung teilnehmen, die am Wochenende in Lehrte stattfindet.