30. Winterserie - Noch vier Termine bis zum Ende der Serie

Schon am allerersten Tag waren 49 Teilnehmer gemeldet, das war nach dem letzten Jahr noch einmal eine Steigerung für den ersten Lauftag. An den nächsten Tagen erfolgten noch weitere Anmeldungen was dann zu aktuell 82 Läufern und Läuferinnen führte.Im Durchschnitt sind jeden Samstag 38 Sportler auf Strecken von 2 bis 26 km unterwegs. Die Mehrzahl der Läufer und Walker wird durch 47 Frauen gebildet, somit sind die 35 gemeldeten Männer in der Unterzahl. Schön dass es den Frauen bei uns weiterhin gut gefällt.Das Zusammensein konnte dieses Jahr erneut gut gelebt werden da die Laufgruppe die Veranstaltung in den Räumlichkeiten des Tennis Club Rot-Gold durchführt. So kann jeden Samstag nach dem Lauf im gemütlichen Umfeld Kaffee getrunken und Kuchen gegessen werden.Der Abschluss der Serie mit Verleihung der Urkunden bei Salaten und Bratwurst findet dann am 23.02.2019 statt.