21. Peiner Härke Triathlon

Die Athleten waren bereits zu früher Stunde unterwegs, um die Startunterlagen abzuholen, die Wechselzonen vorzubereiten, die Räder einzuchecken und das Rennen noch einmal mental durchzugehen.Pünktlich um 9:00 Uhr fiel dann der Startschuss der ersten Gruppe, die Startgruppen 2 und 3 folgten in jeweils 10 minütigem Abstand. Alle Lehrter sind gut aus dem Wasser gekommen und konnten auch die 21km lange Radstrecke ohne Sturz oder Defekt hinter sich bringen., um sich auf die abschließenden 5km Laufen zu begeben. Lars Kopmeier hatte in der Wechselzone zum Laufen kurzzeitig mit Orientierungsproblemen zu kämpfen, konnte diese aber schnell überwinden.Auf der Laufstrecke mischte sich die Reihenfolge der Lehrter noch einmal durch. Manch einer musste seine Position in einem Zielsprint hart verteidigen. Zwischenzeitlich kam dann auch die Sonne zum Vorschein und erwärmte die Luft auf über 20 Grad Celsius. Zum Glück hatten es die Teilnehmer des Volkstriathlons weitestgehend geschafft., der heute seinen ersten Triathlon über die Volksdistanz absolvierte. Er kam super schnell vom Rad und hat einen klasse Wettkampf gemacht!! Weiter so!Volker Grabenstein und Malte Krause haben sich zur Teilnahme an der Olympischen Distanz entschieden. Auch sie konnten ihren Wettkampf erfolgreich beenden.Alles in allem ein sehr gut organisierter Triathlon, bei dem das Zuschauen immer wieder Spaß macht. Im Nachgang ließen wir den Wettkampf bei Bratwurst und Kaltgetränken revue passieren...Kirsten Schneider 1:27:10 Platz 75 DamenTobias Köther 1:01:25 Platz 12 gesamt HerrenSven Kopetzki 1:06:51 Platz 97 gesamt HerrenDaniel Wedekin 1:08:55 Platz 124 gesamt HerrenMarc Wilhelms 1:09:06 Platz 128 gesamt HerrenOle Küster 1:09:37 Platz 135 gesamt HerrenLars Kopmeier 1:11:04 Platz 151 gesamt HerrenNils Wattenberg 1:12:19 Platz 164 gesamt HerrenFrank Schröder 1:13:34 Platz 176 gesamt HerrenBenedikt Schurm 1:13:59 Platz 181 gesamt HerrenVolker Grabenstein 2:18:11 Platz 24 gesamt HerrenMalte Krause 2:23:52 Platz 35 gesamt Herren