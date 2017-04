2. RSB-Männersporttag in Lehrte am 10.6.2017

Lehrte : SV 06 Lehrte |

Männer in der Region aufgepasst - jetzt kommt wieder eure Zeit.



Im Juni findet endlich wieder der Männer-Fun-Sporttag inklusive GRILLEN! beim SV 06 Lehrte statt. Und das Ganze für nur 10,- €. Also packt eure Freunde, Kollegen & Verwandte ein und dann ab nach Lehrte!



Der Regionssportbund freut sich am 10. Juni zusammen mit dem SV 06 Lehrte in diesem Jahr erneut einen Erlebnissporttag für Männer in unserer Region durchzuführen! Inhalte sind unter anderem Trend- und Funsportarten wie Bubble Soccer, wie auch etablierte Sportarten wie Speer/Hammer/Diskus oder auch Darts, Kick Boxen, Bogenschießen und mehr! Highlight ist unter anderem der gemeinsame Grill-Event ab 15 Uhr!



Die Veranstaltung beginnt ab 9:30 Uhr mit der Einschreibung in die Workshops. Nach einer kurzen Begrüßung heißt es 3 x SCHWITZEN!, ab 15 Uhr: GRILLEN! - Das Ende der Veranstaltung ist für 17 Uhr geplant.



Eine Vereinsangehörigkeit ist nicht erforderlich. Jeder Mann ab 16 Jahren kann mitmachen und drei Sportarten in Workshops (je 75 min.) austesten. Die Teilnahmegebühr beträgt 10,- € pro Person, die vor Ort in bar zu bezahlen ist. Interessant für teilnehmende Väter: Der Regionssportbund und der SV 06 Lehrte bieten eine kostenfreie Kinderbetreuung (Alter: 3 bis 8 Jahre) an.



Das sportliche Angebot im Überblick:

Bubble-Soccer • Rugby • Kick-Boxen • Yoga • Darts • FOODFITNESS • Bogenschießen • Speer/Hammer/Diskus • Crossboccia®/Kubb/Mölkky • Schießen • Bouncer-Ball und ...GRILLEN!



Veranstaltungsort: Sporthallen und Außengelände des SV 06 Lehrte

Mielestraße 7, 31275 Lehrte

Veranstaltungszeit: 9:30 Uhr – 17:00 Uhr

Teilnahmegebühr: 10,- € inklusive Verpflegung



Interessant für Übungsleiter: Die Teilnahme kann mit 5 Lerneinheiten auf die Übungsleiter-C-Lizenz (ÜL-C) angerechnet werden.

Sämtliche Workshops sind zu Fuß zu erreichen und finden auf oder in der Nähe des Vereinsgeländes des SV 06 Lehrte (Mielestraße 7, 31275 Lehrte) statt. Hierfür wird entsprechende Sportbekleidung (In- und Outdoor) benötigt.



Während der Pausen und nach den Workshops können Informationen über Vereinssportangebote in Wohnortnähe eingeholt werden. Durch die aktive Unterstützung einiger Förderer wird es ein interaktives Rahmenprogramm u.a. zu den Themen Männergesundheit, Sport und Ernährung geben. - Lassen Sie sich überraschen!



Anmeldungen nimmt der Regionssportbund bis 1.6. (Anmeldeschluss) schriftlich in seiner Geschäftsstelle (Haus des Sports, Maschstraße 20, 30169 Hannover) oder online über seine Homepage (www.rsbhannover.de) entgegen.



Weitere Informationen zur Veranstaltung inklusive Online-Anmeldung unter:

www.rsbhannover.de/maennersporttag



Hinweis:

Der Männersporttag wird unterstützt und gefördert aus Mitteln der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen, Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung, Volksbank Lehrte-Stiftung, Herrenhäuser Brauerei, Edeka Cramer, Druckhaus Küster, BKK24, Patientenuniversität Hannover, GolmBalance sowie den Medienpartner Hannoversche Allgemeine, Neue Presse und Lehrter Marktspiegel.