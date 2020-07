"Trotz Corona und Bier steht diese Bücke hier "

Das war der Zimmermannsspruch für den Aufbau / Montage der Fußgänger- Radfahrerbrücke über den Staugraben. Sie verbindet somit wieder ungehindert die Ortsteile Seershausen, Bahnhof Ohof, Meinersen und Ahnsen; sie wurde aus dicken Eichenbohlen hergestellt. Wie in dem Artikel der Gifhorner Rundschau steht eine Figur auf dem Brückengeländer ziert eine Figur den Handlauf. Was mag sie wohl bedeuten ? „ Ach was, da war nur ein Ast, der sah aus wie eine Schnecke. Da habe ich ihn dran gelassen und lockert das Ganze doch auf .“ Ungewollt könnte das Symbol der neuen Brücke nun aber einen Namen geben: „ Das ist jetzt die Schneckenbrücke „ so Hacke. Gemeindebürgermeister Thomas Spanhut bedankte sich bei dem Aufbauteam : „ Auf die Landmänner können wir uns immer verlassen.“