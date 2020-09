Tipp von ... (mh-Tipps)

Seit ca. zwei Jahren werde ich nun mit reichlich Tipps beglückt, die ich überhaupt nicht bekommen möchte. Warum? Nun in der Vielfalt der Medienangebote entscheide ich mich gerne selber, was ich mir zum Lesen holen möchte. In meinem betagten Alter ist die Zeit besonders kostbar und wenn ich dann z.B. etwas Neues über Technik, Politik oder Gesundheit lesen will, bekomme ich schon hinreichend von anderer Stelle Informationen, sodass ich hier die mh-Tipps gerne missen kann. Leider ist die mh-Redaktion meinem Vorschlag, einen Blockade-Schalter für mh-Tipps beim mh-User einzurichten, damals nicht gefolgt.Da ich brav MS-Outlook verwende, ist es aber recht einfach alle mh-Tipp-Nachrichten vom Typ "Tipp von ..." ins Nirwana umzuleiten. Liebe "Tipp von ..."-Absender seid mir bitte nicht böse, wenn ich auf Eure besonderen E-Mails nie reagiere bzw. antworte.Vielleicht geht es ja anderen Leserinnen und Lesern ähnlich.Ganz freundliche GrüßeJürgen Bady