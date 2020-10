Baufortschritt Continental Verwaltungsgebäude, Pferdeturm

Schandfleck am SchnellwegCDU will AOK-Haus verhüllenIn einem Brief an Stadtbaurat Uwe Bodemann schlägt die CDU vor, das baufällige ehemalige AOK-Gebäude an der Hans-Böckler-Allee mit Werbebannern zu verhüllen. Die besondere Lage der Bauruine am Messeschnellweg lege Werbemaßnahmen nahe, schreibt CDU-Fraktionschef Jens Seidel, „die der positiven Imagebildung der Landeshauptstadt dienen könnten“.Von Andreas Schinkel