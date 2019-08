ABC – das tut nicht weh! / Tipps zur Einschulung

Informationen zur Schulwegsicherung und zur Integrierten Gesamtschule (IGS)

geben die Gewerkschafter vom DGB Lehrte und dem ver.di Ortsverein Lehrte/Sehnde am Tag der Einschulung.

Die heißen Tage sowie auch die Sommerferien sind bald vorbei und zur Einschulung sind wieder die ABC-Schützen unterwegs und schleppen freudig oder auch unsicher ihre gigantisch großen Schultüten durch die Gegend.Aus diesem Grund laden die Mitglieder des DGB Ortsverband Lehrte und des ver.di Ortsvereins Lehrte/Sehnde am Samstag, den 17.08.2019 ab 09:00 Uhr alle ABC-Schützen Eltern, Verwandte, Bekannte und natürlich auch alle anderen Interessierten zu ihrer Einschulungsaktion auf dem Lehrter Marktplatz vor der Matthäuskirche ein.Um den ABC-Schützen und ihren Eltern den Einstieg in das Schulleben zu erleichtern, verteilt der DGB Ortsverband Lehrte und der ver.di Ortsverein Lehrte/Sehnde Informationen zur Einschulung. Das von den Gewerkschaftern erstellte Informationsfaltblatt gibt unter anderem Antworten auf folgende Fragen: Wie mache ich mein Kind fit für den Weg zur Schule? Wie kann ich Gefahren verringern? Wer kann mir Fragen zu dem Lern- und Leistungsverhalten meines Kindes beantworten? Welche Möglichkeiten der Mitwirkung im Schulbereich habe ich?Auch gibt das Faltblatt Informationen zu IGS. Denn bei vielen Eltern herrscht Verunsicherung über die Wahl der Schulform (Hauptschule, Realschule, Oberschule, Gymnasium, IGS = Intergierte Gesamtschule oder KGS = Kooperative Gesamtschule. Viele stellen sich die Frage, welche Vorteile bietet die IGS, deren Standort in Lehrte vor kurzem noch kontrovers diskutiert wurde.Außerdem erwarten den Schülerinnen und Schülern zu Ihrem ersten Schultag kleine Überraschungen.Wer am 17. August nicht dabei sein kann, kann sich das Faltblatt zur Einschulung auch per Mail DGB-Lehrte@web.de zusenden lassen.