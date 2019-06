Ursel Schwerdtfeger vom SoVD Lehrte freut sich über gute Kontakte mit Politiker und Politikerinnen

Darunter die Bundesjustizministerin Dr. Katarina Barley (vormals Bundesfamilienministerin)



den SPD-Bundestagsabgeordneten Dr. Matthias Miersch

Arbeitsminister Hubertus Heil sowie



Lehrtes Bürgermeister Klaus Sidortschuk

"Wann findet man denn so viele prominente Gäste aus dem öffentlichen Leben mal zusammen an", fragt sie verschmitzt. "Diese Gelegenheit muss man am Schopf fassen". Sie ist angetan von der Bürgernähe aller 4 Politiker und dass sie sich die Zeit genommen haben für ein Gespräch mit ihr und eben für dieses Foto.

Bürgermeister Klaus Sidortschuk kennt sie schon von vielen Besuchen beim SoVD Lehrte und schätzt ihn als verlässlichen Ansprechpartner und dankte ihm persönlich noch einmal, dass die Stadt im sozialen Bereich so viel unternimmt.