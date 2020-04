Ratgeber Hartz IV – Tipps und Hilfe vom DGB (Neuauflage 2020)

„Wer seine Rechte gut kennt, der kann Fallstricke vermeiden und bestehende Rechtsansprüche wahrnehmen sagt der DGB Ortsverbandsvorsitzende Reinhard Nold. „Dazu trägt der Ratgeber bei. Er ist verständlich geschrieben und an der Praxis orientiert. Der Ratgeber enthält viele Tipps, die bares Geld wert sein können.“Ein „Highlight“ des Ratgebers ist eine Checkliste, mit der Leistungsbescheide der Jobcenter überprüft werden können.Der Ratgeber richtet sich vor allem an Leistungsempfänger. Sie sollen mit diesen praktischen Tipps bei der Durchsetzung ihrer Rechte unterstützt werden, um die ihnen zustehenden Leistungen auch tatsächlich zu erhalten.Der 92-seitige „Hartz IV Ratgeber“ kann in Einzelexemplaren beim DGB in Lehrte, Lortzingweg 7, abgeholt werden. Zur Abholung ist eine Terminvereinbarung unter der E-Mail: DGB-Lehrte@web.de oder telefonisch Tel.-AB.: 05132 / 589401 notwendig. Ein Versand ist nur gegen die Zusendung von 1,55 € in Briefmarken für Porto möglich.