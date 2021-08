Podiumsdiskussion mit den Regionspräsidentschaftskandidat*innen: Freitag, 02. 09.2021, um 18:00 Uhr im Kurt-Hirschfeld-Forum, Burgdorfer Str. 16,

Deine Stimme für Arbeit und soziale Gerechtigkeit / Echt Gerecht - Deine Wahl -Jede Stimme zählt

Am 12. September 2021 werden mit der niedersächsischen Kommunalwahl wichtige politische Weichen vor Ort gestellt und daher schaltet sich der DGB Kreisverband Region Hannover und der DGB Ortsverband Lehrte konstruktiv in die Debatte im Vorfeld der Wahl ein und machen sich mit ihren Positionen für eine an den Beschäftigten orientierte Kommunalpolitik stark.

„Der Kommunalpolitik kommt eine entscheidende Bedeutung zu, denn sie prägt unser direktes Lebensumfeld. Die Region Hannover und ihre 21 Kommunen sind die Ort, in denen wir leben und arbeiten. Kommunalpolitische Entscheidungen betreffen die Menschen in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld. Für die Menschen in den 20 Umlandkommunen der Region Hannover ist von zentraler Bedeutung, dass ihre Kommune ein lebenswerter und sozial gerechter Ort zum Wohnen, Leben und Arbeiten ist“, so der DGB Kreis- und Ortsverbandsvorsitzende Reinhard Nold. Weiter führt Nold aus, die anstehende Wahl der Regionsversammlung und der Regionspräsidentin/des Regionspräsidenten hat auch Auswirkungen auf rund 16.000 weitere Arbeitsplätze: Die Region Hannover ist Allein- oder Hauptgesellschafterin des Klinikum Region Hannover GmbH (ca. 8.000 Beschäftigte), des Zweckverband Abfallwirtschaft (ca. 2000 Beschäftigte), der regiobus Hannover GmbH (ca. 750 Beschäftigte) und der Zoo Hannover gGmbH (ca. 250 Beschäftigte). Darüber hinaus ist die Region Hannover an etwa 20 weiteren Unternehmen beteiligt, die mit der Daseinsvorsorge und der Infrastruktur befasst sind.Mit einem kreativen Fragespiel des DGB, angelehnt an ein bekanntes Würfel-Spiel, sollen die Regionspräsidentschaftskandidat*innen spielerisch, aber zugleich ernsthaft zu unterschiedlichen Politikfeldern befragt werden. Ist der Würfel gefallen, entscheidet das Spielglück, auf welchem Feld die Kandidaten landen und welche Frage zu beantworten ist. So werden die Regionspräsidentschaftskandidat*innen nicht auf Spielfelder mit Straßennamen stehen, sondern auf thematische Bereiche wie Gesellschaft, Familie, Wirtschaft, Umwelt, Armut und Reichtum. Auch die Gäste der Veranstaltung können sich beteiligen. Ein Garant für Erkenntnis und ein Gewinn an Unterhaltung.Die Veranstaltung findet am Donnerstag den 2. September um 18:00 Uhr im Kurt-Hirschfeld-Forum, Burdorfer Str.16, 31275 Lehrte, statt. Moderiert wird die Veranstaltung von Dr. Imke Hennemann-Kreikenbohm, DGB Regionssekretärin. An der Veranstaltung werden die Regionspräsidentschaftskandidat*innen Frauke Patzke (B90/Die Grünen), Christine Karasch (CDU) und Steffen Krach (SPD) teilnehmen und sich dabei auch Fragen aus dem Publikum stellen. Die Podiumsdiskussion kann auch im Internet per Livestream verfolgt werden. Link für den Livestream: https://youtu.be/O_v_F6rl8M0 „Gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen vor Ort mischen wir uns in die kommunalpolitischen Debatten ein. Wir müssen jetzt die Weichen richtig stellen, um für die Zukunft starke und handlungsfähige Kommune zu sichern! Kommunalpolitische Entscheidungen sind für die Menschen in Lehrte und den Umlandkommunen der Region Hannover hautnah erlebbar und daher freue ich mich auf eine spannende und lebendige Fragerunde mit den Kandidat:innen“, sagt Reinhard Nold abschließend.Hinweise: Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfreiAufgrund der Coronapandemie ist die Anzahl der Teilnehmenden jedoch auf 110 Personen begrenzt. Eine Anmeldung, um Plätze zu reservieren ist unter der E-Mail DGB-Lehrte@web.de möglich. Wer ohne Anmeldung kommt kann nur eingelassen werden, wenn die Anzahl von 110 Personen noch nicht erreicht ist.Darüber hinaus ist zu beachten, dass aufgrund der Corona-Pandemie eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist. Die Teilnehmenden müssen, je nach Stand der Corona-Verordnung, ggf. am Einlass einen Nachweis erbringen, dass sie geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Die aktuellen Verordnungen zum Infektionsschutz des Landes Niedersachsen werden eingehalten und können Anpassungen der Hygieneregeln erfordern.