nformationsveranstaltung „Das Deutsche Rotekreuz im Bevölkerungs- und Katastrophenschutz

In der ersten Veranstaltung der Wintersaison 2019/2020, am 23. November werden Erich Marx, stellvertretender Landesbeauftragter Katastrophenschutz des DRK-Landesverbandes Niedersachsen e.V. und Achim Rüther, Vorsitzender des DRK Ortsvereins Lehrte und Mitinitiator der Flüchtlingshilfe „Lehrte hilft!“ über den Bevölkerungsschutz und Katastrophenschutz referieren.Als nationale Hilfsgesellschaft und Spitzenverband der Wohlfahrtspflege erfüllt das Rote Kreuz ein breites Spektrum an humanitären Aufgaben im nationalen Bevölkerungsschutz (Zivil- und Katastrophenschutz) sowie im Gesundheits- und Sozialwesen. Aus diesem Aufgabenspektrum werden Art und Weise der Unterstützung des Gemeinwesens sowie das ehrenamtliche Engagement als eine wichtige Säule der Rotkreuzarbeit erläutert. Die Mitwirkung im Zivil- und Katastrophenschutz ist eine Bedingung für die Anerkennung als Nationale Rotkreuz-Gesellschaft. Hierfür hält das Rote Kreuz ein „komplexes Hilfeleistungssystem für die staatliche Krisenplanung und als unabhängiges Instrumentarium bereit. Seine Einbindung und die Einbindung anderer Hilfsorganisationen in dem niedersächsischen Katastrophenschutzsystem wird im Vortrag dargestellt.Die Veranstaltung beginnt am Samstag, dem 23. November, um 10:00 Uhr, im Vereinsheim des SV 06 Lehrte, Mielestraße 7, 31275 Lehrte. Zu den Veranstaltungen sind Gäste herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei.