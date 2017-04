Jugendaktion am 1. Mai in Lehrte

Zum 1. Mai fordert die DGB-Jugend gute Ausbildung und für später eine Rente die zum Leben reicht

Am 1. Mai ab 10:00 Uhr findet auf dem Lehrter Rathausplatz wieder die traditionelle Maikundgebung des DGB Lehrte statt. Die Jugendabteilung des DGB und der Gewerkschaft ver.di um, Kevin Probian, Jenny Zarske, Melisa Yildirim und Marius Schumann werden diese Veranstaltung aktiv mitgestalten.Die Gewerkschaftsjugend organisiert das parallel zur Kundgebung verlaufende Kinderprogramm und wird den 1. Mai dazu nutzen an die Ausbildungsmiesere in Deutschland zu erinnern.Die duale Ausbildung ist in Gefahr: 41.000 Ausbildungsstellen sind 2015/2016 unbesetzt geblieben, der höchste Stand seit 1996. Nur noch jeder fünfte Betrieb bildet aus, 2009 war es noch jeder vierte. Aber auch für die, die einen Platz ergattern konnten, ist längst nicht alles rosig. In manchen Branchen wie dem Hotel- und Gaststättenbereich und Teilen des Handwerks sowie in den Pflegeberufen dominieren schlechte Bezahlung und Überstunden – gerade dort, wo die Arbeitgeber am meisten über den Fachkräftemangel klagen. "Früher konnten sich die Betriebe die Rosinen rauspicken, das läuft heute nicht mehr überall. Die Arbeitgeber haben sich als unflexibel erwiesen – im Gegensatz zu den jungen Leuten", sagt der örtliche DGB Vorsitzende Reinhard Nold.Besonders wichtig ist den jungen Gewerkschafter-innen das Thema Rente. Das gesetzliche Rentenniveau darf nicht weiter absinken. „Wir müssen aufstehen und uns für einen Kurswechsel in der Rente einsetzen“, so Kevin Probian von der Gewerkschaftsjugend. Mit einem Sketch zur Rente wollen die jungen Gewerkschafter-innen am 1. Mai auf die drohende Altersarmut aufmerksam machen.Das Kinderprogramm zum 1. Mai wird von der Gewerkschaftsjugend durch einen Kinderparcours mit kleinen Gewinnen, einer Hüpfburg, Popcorn, Torwandschießen und einen Luftballonwettbewerb unterstützt. Alle Aktionen für Kinder sind kostenfrei.