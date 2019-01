Informationsveranstaltung: Gewerkschaft der Bosse - Pseudo-Gewerkschaften - Wem nützen sie?

Lehrte : Vereinsheim des SV 06 Lehrte |

Die Informations- und Bildungsveranstaltung des DGB Lehrte und des ver.di Ortsverein Lehrte/Sehnde „Gewerkschaft der Bosse - Pseudo-Gewerkschaften - Wem nützen sie?“ findet am Samstag, 19. Januar, um 10:00 Uhr im Vereinsheim des SV 06 Lehrte, Mielestraße 7, statt.



Wer legt eigentlich Löhne fest? Ganz einfach, Arbeitgeber und Arbeitnehmer setzen sich an einen Tisch und verhandeln. Tarifverhandlungen nennt man das. Was aber, wenn die Arbeitnehmervertreter gar nicht die Interessen der Arbeitnehmer vertreten, sondern mit den Arbeitgebern unter einer Decke stecken und plötzlich Dumpinglöhne als Ergebnis rauskommen?



Um Dumping-Tarife zu vermeiden und bessere Tarife und Arbeitsbedingungen zu erreichen brauchen Beschäftigte starke Gewerkschaften. Die Tariffähigkeit einer Gewerkschaft ist abhängig von ihrer Mächtigkeit, sie müssen in der Lage sein mit vielen Mitgliedern im Arbeitskampf durchsetzungsfähig zu sein. Pseudo-Gewerkschaften können und wollen diese rechtlichen Anforderungen einer tariffähigen Gewerkschaft nicht erfüllen. Pseudo-Gewerkschaften haben kaum Mitglieder und werden von einigen großen Arbeitgebern systematisch benutzt um Löhne niedrig zu halten. Zu diesem Zweck wurden auch Vereine von Arbeitgebern gegründet und finanziert. Leider fallen Beschäftigte auf diese üble Masche rein und erschweren so die notwendige Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen.



Wie agieren Arbeitgeber im Zusammenspiel mit Pseudo-Gewerkschaften und auf was müssen Beschäftigte achten? Was können Belegschaften vorbeugend tun? Auf diese und viele weitere Fragen wird Uwe Wötzel, der im Bereich der ver.di Bundesverwaltung für Politik und Planung tätig ist, in seinem Vortrag eingehen.



Die Veranstaltung findet am 19. Januar 2019 um 10:00 Uhr, im Vereinsheim des SV 06 Lehrte, Mielestraße 7, 31275 Lehrte, statt. Interessierte und Gäste sind herzlich willkommen. Der Eintritt zu dieser Informationsveranstaltung ist frei