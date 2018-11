Informationsabend der Lehrter FDP

Lehrte : Hotel Fricke |

Zu einem Informationsabend lädt der Lehrter Stadtverband der FDP am 8.11.2018 um

19:00 Uhr ins Hotel Fricke in Hämelerwald alle Mitglieder und interessierte Bürger ein.

Nach der freiwilligen Teilnahme am Buffet, für das eine Anmeldung unter Telefon 05175 5390 aus organisatorischen Gründen erforderlich ist, erläutert gegen 20:00 Uhr der Lehrter Bürgermeister Sidortschuk den Lehrter Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2019 und beantwortet anschließend Fragen zum Thema.