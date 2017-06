Info-Veranstaltung mit Spargelessen und Gastredner

Lehrte : Festsäle Fricke |

Zum traditionellen Spargelessen lädt der FDP-Stadtverband Lehrte am 22.06.2017 um 18:45 Uhr in die Festsäle Fricke in Lehrte-Sievershausen, (nicht Hotel Fricke) ein.

Drei Monate vor der Bundestagswahl konnten wir den Niedersächsischen Spitzenkandidat der FDP Christian Dürr (MdL) als Gastredner gewinnen, der uns über das Wahlprogramm der FDP informieren wird.

Die Teilnahme am Spargelessen kostet 10.00 Euro und ist an die Schatzmeisterin zu entrichten, Getränke müssen selbst bei der Bedienung bezahlt werden.

Anmeldung bis 19,06.2017 ist erforderlich unter fdp@d-muenstermann.de